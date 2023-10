Na območju Završnice po ujmi že v teku celovita sanacija

Žirovnica, 20. oktobra - Žirovniška občina bo še letos zaključila osrednji del sanacije škode, ki jo je na območju Most pred dvema mesecema in pol povzročil potok Završnica. S pomočjo interventnega zakona na mestu odnesene ceste že gradijo novo, prav tako urejajo strugo, sledila bo še sanacija gozdnih cest proti Zelenici in Valvasorju.