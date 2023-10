V Plečnikovi hiši razstava o sodelovanju med Plečnikom in Steletom

Ljubljana, 20. oktobra - V Plečnikovi hiši bodo popoldne odprli razstavo Plečnik in Stele: Risar in učenjak. Kot so zapisali, je bilo namreč eno ključnih sodelovanj pri nastanku fenomena, ki mu danes rečemo Plečnikova Ljubljana, tesno sodelovanje med arhitektom Jožetom Plečnikom, umetnostnim zgodovinarjem Francetom Steletom in inženirjem Matkom Prelovškom.