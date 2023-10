Storilec na območju Medvod z ostrim predmetom poškodoval moškega

Medvode, 20. oktobra - V četrtek zvečer je na območju Medvod znani storilec na terasi gostinskega lokala po sporu in prerivanju z ostrim predmetom huje poškodoval 47-letnega moškega in pobegnil. Poškodovanemu so takoj nudili pomoč, nato pa ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana.