Center za poklicno rehabilitacijo URI Soča v Mariboru praznuje 40 let

Maribor, 20. oktobra - Center za poklicno rehabilitacijo Maribor, ki deluje znotraj Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča, praznuje 40 let delovanja. Kot je na današnji slovesnosti povedal direktor inštituta Zvone Čadež, to pomeni tudi 40 let razvoja in aktivnosti na področju poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji.