V aktivnosti za razvoj podjetniških kompetenc vključenih 4000 mladih

Ljubljana, 20. oktobra - V sklopu programa Mladi in podjetništvo, ki ga izvajata Spirit Slovenija ter ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, bodo v letošnjem šolskem letu na 129 osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji potekale aktivnosti za razvoj podjetniških kompetenc. Vanje bo vključenih okoli 4000 mladih.