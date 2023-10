Na celjskem sejmišču sejem pompoznih dogodkov Pomp

Celje, 21. oktobra - Na celjskem sejmišču bo danes in v nedeljo potekal drugi sejem pompoznih dogodkov Pomp, ki prinaša vse potrebno za organizacijo poročnega dne, maturantskega plesa, obletnice in novoletne zabave. Gre za butični sejem, kjer se bodo med drugim predstavili ponudniki od frizerjev, fotografov, cateringa in animatorjev do zlatarjev in cvetličarjev.