Newyorške borze končale v rdečem

New York, 19. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Vrednost delnic na Wall Streetu so se v četrtek znižale, ko so vlagatelji spremljali rastoče donose obveznic in opozorila predsednika ameriške centralne bank Jeroma Powella, da je inflacija v YDA še vedno previsoka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.