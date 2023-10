Real Madrid še naprej stoodstoten, Olympiakos po podaljšku do zmage

Ljubljana, 19. oktobra - Po sredinem končanem tretjem krogu se je danes že nadaljeval četrti krog v košarkarski evroligi. Košarkarji madridskega Reala so slavili še na četrti tekmi v sezoni. Tokrat so na domačem parketu z 88:71 premagali Armani Milano. Doma so zmagali tudi košarkarji Olympiakosa, ki so podaljšku z 98:94 strli Partizan.