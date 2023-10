Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 10.)

Ljubljana, 19. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o Frankfurtskem knjižnem sejmu, katerega častna gostja je Slovenija. Poročale so tudi o govoru filozofa Slavoja Žižka, v katerem je komentiral o vojni na Bližnjem vzhodu. Poročale so tudi o na novo vzpostavljenih nadzorih na mejah z Italijo, Madžarsko in Hrvaško.