Dnevnik o trenerski rošadi v NK Olimpija (20. 10.)

Ljubljana, 19. oktobra - Miha Štamcar v komentarju Zdaj gre tudi za trenerje piše o reprezentančnem oknu, ki so ga slovenski nogometni klubi izkoristili za iskanje kadrovskih rešitev in trenerjev, ki bi obrnili krivulje slabših rezultatov in vprašljive forme navzgor. Avtor meni, da so se lastniki klubov začeli zavedati, da je dober strateg vreden kot dober napadalec.