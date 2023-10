Izraelski obrambni minister dejal vojakom na meji z Gazo, naj se pripravijo

Beeršeba, 19. oktobra - Izraelski obrambni minister Joav Galant je danes vojakom, ki so nameščeni ob meji z Gazo, dejal, naj se organizirajo in pripravijo. Dodal je, da bodo kmalu "videli Gazo od znotraj" in napovedal popolno uničenje palestinskega gibanja Hamas, poroča britanski BBC.