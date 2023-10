Primorske novice o zažiganju nenevarnih naravnih materialov (20. 10.)

Koper, 19. oktobra - Danijel Cek v komentarju Zakurili smo si zdravo pamet piše o uredbi o odpadkih, ki narekuje, da so nenevarni naravni materiali odpadki, ki jih ne smemo več kuriti v naravi in je med prebivalci sprožila veliko nezadovoljstva. Avtor meni, da bi se negodovanju lahko izognili s tem, da bi dovolili to početje, kot doslej, odgovorno in previdno.