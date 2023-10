ZDA, Nemčija in Velika Britanija pozivajo svoje državljane k odhodu iz Libanona

Bejrut, 19. oktobra - Veleposlaništvo ZDA v Bejrutu je ameriške državljane pozvalo, naj zapustijo Libanon, dokler so še na voljo komercialni leti. Varnostno stanje v severni sosedi Izraela so opisali kot nepredvidljivo. Podobno sta svoje državljane pozvali tudi Velika Britanija in Nemčija.