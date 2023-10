Zaradi nestabilnih razmer v svetu odpovedana letošnja podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV

Pariz, 19. oktobra - Letošnja podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV v Franciji je zaradi nestabilnih razmer v svetu po konfliktu v Izraelu in na območju Gaze odpovedana. Vsakoletna slovesnost, ki slavi glasbo in umetnike z vsega sveta, bi morala potekati 5. novembra v pariškem hotelu Nord Villepinte, a so jo preložili na prihodnje leto.