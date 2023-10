Evropske borze s padcem; cene nafte neenotno, evro močnejši

London/Frankfurt/Pariz, 19. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, med vlagatelji pa še naprej vlada bojazen pred zaostritvijo konflikta med Izraelom in Hamasom ter njegovo morebitno širitvijo na celotno regijo. Cene nafte se gibljejo neenotno in razmeroma blizu sredinih zaključnih ravni, tečaj evra pa se krepi.