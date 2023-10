Zdravniška zbornica in ministrstvo ponovno opozarjata, da je nasilje nesprejemljivo

Ljubljana, 19. oktobra - V Zdravniški zbornici Slovenije ob nasilnem dogodku v ZD Ljubljana, ko so straši otroka grozili zaposlenim, ponovno opozarjajo, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo. Nasilje so obsodili tudi na ministrstvu za zdravje, kjer pozivajo k strpnosti in spoštljivi izmenjavi mnenj ter h konstruktivnemu dialogu, so objavili na družbenem omrežju X.