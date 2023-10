Maribor Photobook Award predstavlja najnovejšo produkcijo fotoknjig

Maribor, 19. oktobra - V UGM Kabinetu so danes odprli razstavo in podelili nagrado Maribor Photobook Award 2023. Tako nagrada kot razstava sta bienalni, z njima pa želijo javnosti predstaviti najnovejšo svetovno produkcijo fotoknjig ter hkrati nagraditi knjige, ki najbolj prepričljivo vizualizirajo zastavljeno temo in izstopajo tudi na področju izdelave knjige.