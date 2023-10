Vreme: Ponoči bo pretežno oblačno

Ljubljana, 19. oktobra - Ponoči bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo krajevne padavine. Krepil se bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo na vzhodu delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, drugod bo povečini pretežno oblačno. Občasne krajevne padavine bodo sprva možne predvsem v zahodni polovici Slovenije, zvečer pa se bodo okrepile in razširile proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija.

Opozorilo: V petek bodo najmočnejši sunki vetra ponekod po nižinah dosegali hitrosti okoli 70, v gorah pa tudi preko 100 kilometrov na uro.

Obeti: V soboto bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Na vzhodu bo delno jasno. V nedeljo bo na zahodu in jugu sprva še pretežno oblačno z občasnim dežjem, čez dan se bo delno zjasnilo. Drugod bo delno jasno, zjutraj bo ponekod megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo povečini sončno. Vse dni bo ponekod še pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Nad naše kraje z zahodnimi vetrovi doteka topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih vzhodno od nas večinoma suho in deloma jasno. Drugod bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Krepil se bo jugozahodnik.