Delovna inšpekcija v Vrtcu Postojna uvedla prekrškovni postopek

Ljubljana/Postojna, 19. oktobra - Inšpektorat RS za delo je v začetku meseca opravil inšpekcijski nadzor v Vrtcu Postojna po tistem, ko so zaposleni pet let podaljševali pogodbo za določen čas, zdaj visoko noseči pa je niso podaljšali. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so uvedli prekrškovni postopek, so na inšpektoratu pojasnili za STA.