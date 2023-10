Napadalcu iz Bruslja štiri evropske države zavrnile prošnjo za azil

Bruselj, 19. oktobra - Domnevni islamski skrajnež, ki je v ponedeljek v Bruslju ubil dva švedska nogometna navijača, je za azil zaprosil v štirih evropskih državah in bil vsakič zavrnjen, je danes dejala belgijska državne sekretarke za azil in migracije Nicole de Moor. Od leta 2011 je vložil prošnje za azil na Norveškem, Švedskem, v Italiji in Belgiji.