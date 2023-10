Vlada imenovala člane svetov še treh javnih zdravstvenih zavodov

Ljubljana, 19. oktobra - Vlada je na današnji seji imenovala člane svetov v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) RS Soča, Bolnišnici Topolšica in Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Prav tako so odpoklicali dosedanje predstavnike ustanovitelja v osmih svetih javnih zdravstvenih zavodov in imenovali nove.