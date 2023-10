Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Luko Koper

Ljubljana, 19. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,35 odstotka. Najbolj so ga navzdol potisnile delnice Krke, ki so izgubile skoraj odstotek vrednosti. Borzni posredniki so sklenili za 1,4 milijona evrov poslov, od tega je bil sveženj z delnicami Luke Koper vreden 610.000 evrov.