Policija preiskala prostore organizatorjev OI v Parizu

Pariz, 19. oktobra - Preiskovalci finančne policije so v sredo preiskali prostore organizacijskega komiteja olimpijskih iger, ki bodo v francoski prestolnici prihodnje leto, in podjetij, ki so vključena v prireditev ob odprtju iger, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ta se sklicuje na vire blizu preiskave.