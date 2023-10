Pogrešajo 59-letnega Alojza Kastelica iz Pristavice pri Velikem Gabru na območju Trebnjega

Trebnje, 19. oktobra - Na območju Trebnjega pogrešajo 59-letnega Alojza Kastelica iz Pristavice pri Velikem Gabru. Pogrešani je visok približno 180 centimetrov in ima sive lase. Nazadnje je nosil siva delovna oblačila in sivo kapo s ščitnikom. Od doma se je odpeljal z belim osebnim avtomobilom Volkswagen tiguan, registrskih oznak LJ 58 DLV, so sporočili s policije.