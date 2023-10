Zdravniška zbornica ponovno opozarja, da je nasilje nesprejemljivo

Ljubljana, 19. oktobra - V Zdravniški zbornici Slovenije ob nasilnem dogodku v ZD Ljubljana, ko so straši otroka grozili zaposlenim, ponovno opozarjajo, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo. Dodali so, da nasilje v zdravstvu travmatizira in onemogoča oskrbo, kot jo lahko nudijo zdravniki. Sami se zavzemajo za ničelno toleranco do vseh oblik nasilja, so sporočili.