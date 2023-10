Partnerji s projektom Slovenski kruh pozivajo k negovanju kulturne dediščine

Ljubljana, 19. oktobra - Pekarna Grosuplje, Mercator in Argeta so se povezali v projekt Slovenski kruh, ki po njihovih navedbah ni samo poklon bogati tradiciji pekarstva pri nas, temveč tudi poziv k skrbnemu negovanju kulturne dediščine. V okviru projekta sta Argeta in Mercator podprla prizadevanja Slovenske rastlinske genske banke pri ohranjanju lokalnih semen.