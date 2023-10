Slovenija pred rokom v Bruselj pošilja vlogo za sredstva iz solidarnostnega sklada EU

Ljubljana, 19. oktobra - Vloga za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada EU za pomoč po avgustovski ujmi je po besedah ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška pripravljena in bo v petek poslana Evropski komisiji. Država tako vlogo, na podlagi katere si obeta do 400 milijonov evrov sredstev, v Bruselj pošilja teden dni pred rokom.