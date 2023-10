Pobuda za čimprejšnjo rekonstrukcijo ceste iz Kopra proti Hrvaški

Koper, 19. oktobra - Zastoje zaradi turističnega prometa skozi Koper bi najprej odpravili z rekonstrukcijo treh kilometrov Šmarske ceste, sta na današnji novinarski konferenci Skupnosti civilnih iniciativ in krajevnih skupnosti ocenila Jasna Arko in Žarko Pregelj. Menita, da bi šele po obnovi lahko presojali o potrebi po gradnji nove hitre ceste in njeni trasi.