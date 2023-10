Podelili prve štajerske gospodarske oskarje

Maribor, 19. oktobra - V Mariboru so v sredo zvečer podelili tako imenovane štajerske gospodarske oskarje, razglasili pa so tudi štajerskega zaposlovalca leta 2022. Novo nagrado na področju gospodarstva sta zasnovali Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) in Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC) z namenom nagraditi najboljša podjetja v štajerski regiji.