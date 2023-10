Ob svetovnem dnevu osteoporoze poudarjajo zdrav življenjski slog

Ljubljana, 20. oktobra - Ob svetovnem dnevu osteoporoze slovenska zveza društev bolnikov s to boleznijo opozarja, da ima ta neopazna bolezen, ki povzroča krhke kosti, zelo konkretne posledice, kot so zlomi, bolečine in izguba samostojnosti. Pri tem poudarjajo, da so gradniki trdnih kosti ustrezna prehrana, redna telesna aktivnost in zdrava telesna teža.