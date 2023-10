Na nekdaj pomembni reški železnici po 150 letih le malo vlakov

Ilirska Bistrica, 19. oktobra - S slovesnostjo in premierno projekcijo filma se bodo v Ilirski Bistrici danes spomnili 150-letnice delovanja železniške proge Pivka-Ilirska Bistrica-Opatija-Reka. Ta je korenito spremenila življenje ljudi v okolici ter bila skozi zgodovino ključna za razvoj in povezovanje mest in regij, danes pa po njej vozi le malo vlakov.