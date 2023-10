V ZD Ljubljana starši otroka grozili zaposlenim

Ljubljana, 19. oktobra - Starši otroka, ki ne prebivajo v Ljubljani, so na pregled v dežurno službo ZD Ljubljana minuli konec tedna pripeljali otroka, katerega zdravstveno stanje ni bilo nujno, zato je zdravnik družino preusmeril na dežurno službo v kraju prebivališča. Starši so ob nestrinjanju zaposlenim grozili, ti pa so se zaklenili v ambulanto in poklicali policijo.