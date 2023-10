Na sejmu v Frankfurtu tudi o pomenu takšnih mednarodno odmevnih dogodkov

Frankfurt, 19. oktobra - V slovenskem paviljonu na knjižnem sejmu v Frankfurtu so danes razpravljali tudi o tem, kako pomembni so tovrstni globalni dogodki za posamične države, kakšna kulturna politika se skriva za tem ter kaj doprinesejo h knjižni panogi in njenim ustvarjalcem. Govorniki so med drugim poudarili, da se na ta način združujejo različni deli družbe.