Na Konferenci podonavskih akademij opozorili na izzive pri ohranjanju vodnih virov

Ljubljana, 19. oktobra - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) se je danes začela 12. Konferenca podonavskih akademij, na kateri se strokovnjaki posvečajo vodni problematiki pri nas in v tujini. Opozorili so, da imajo podnebne spremembe, onesnaževanje in neustrezno upravljanje vodnih virov velik vpliv ne le na vodne sisteme, ampak tudi na zdravje ljudi.