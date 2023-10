Pri hrvaških trgovcih v zadnjem obdobju opazna pocenitev živil in izdelkov

Zagreb, 19. oktobra - Posodobljeni podatki o cenah izdelkov v trgovskih verigah na Hrvaškem so pokazali, da ni prišlo do novega neutemeljenega dviga cen, so sporočili s hrvaškega ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj. Skupna vrednost potrošniške košarice, v kateri je več kot 300 izdelkov, se je v primerjavi z 31. decembrom v trgovskih verigah celo znižala.