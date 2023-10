V Velenju nad vandalizem z večjim nadzorom kritičnih točk

Velenje, 19. oktobra - Velenjski župan Peter Dermol je na sredinem sestanku sosveta za izboljšanje varnosti občanov Velenje predlagal, da se določi pet lokacij, kjer se vandalistična dejanja najpogosteje pojavljajo in kjer bodo poostrili nadzor. Najeli bodo tudi dodatno osebje, ki bo te točke redno spremljalo in nadzorovalo, so danes sporočili z velenjske občine.