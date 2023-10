V Rusiji pridržali ameriško novinarko Radia svobodna Evropa

Moskva, 19. oktobra - V Rusiji so pridržali rusko-ameriško novinarko, ki dela za Radio svobodna Evropa/Radio svoboda (RFE/RL), in jo obtožili, da se ni registrirala kot tuji agent, so v sredo sporočili iz tega medija in Odbora za zaščito novinarjev (CPJ). Ta ob sklicevanju na lokalne medije še poroča, da je obtožena zbiranja informacij o vojaških dejavnostih Rusije.