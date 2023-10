Slovenski tovornjaki v drugem četrtletju prepeljali malenkost več blaga

Ljubljana, 19. oktobra - Slovenski tovornjaki so v letošnjem drugem četrtletju prepeljali 28,4 milijona ton blaga, kar je za 1,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Naloženi so prevozili 379 milijonov kilometrov in opravili 6,1 milijarde tonskih kilometrov, je danes objavil državni statistični urad.