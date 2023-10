Povprečni mesečni stroški dela lani višji za 3,4 odstotka

Ljubljana, 21. oktobra - Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so lani nanesli 2748 evrov, kar je 3,4 odstotka več kot leta 2021. Najnižji so bili v drugih dejavnostih, najvišji pa v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, je ta teden objavil državni statistični urad.