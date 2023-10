Romuna ujeli pri prevozu migrantov

Čatež ob Savi, 19. oktobra - Policisti Policijske postaje Novo mesto so v sredo popoldne na območju Čateža ob Savi ustavili 45-letnega Romuna. V vozilu ukrajinskih registrskih oznak je prevažal štiri Turke, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost, mu zasegli avtomobil in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.