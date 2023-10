Skupina Panda z novo avtorsko ploščo Legenda nocoj v CD

Ljubljana, 19. oktobra - Skupina Panda bo nocoj nastopila v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD). Povod za koncert je nova plošča Legenda, ki je nastajala v času pandemije covida-19 in ponovno prinaša avtorsko glasbo, ki jo zasedba ustvarja že več kot 30 let. Na koncert je povabila več gostov, med njimi Tinkaro Kovač in Big Band Bled.