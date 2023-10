Hrvaška mesta iščejo načine za nemoteno prodajo v času nedelj in praznikov

Reka/Split, 19. oktobra - Mesto Split je vse praznike in nedelje do konca leta razglasilo za sejemske dni. Na Reki so za sejemske dni razglasili dan mrtvih ter vse nedelje in praznike v času adventa. S tem so omogočili prodajo na prostem tudi ob praznikih, ki jo novi zakon o trgovini prepoveduje, medtem ko so trgovine ob nedeljah lahko odprte le 16 nedelj v letu.