Odpira se razstava Dosežki Univerze v Ljubljani skozi oči umetnikov

Ljubljana, 19. oktobra - Na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju bo danes ob 13. uri uradno odprtje razstave Dosežki Univerze v Ljubljani skozi oči umetnikov, ki predstavlja vrhunske raziskovalne, pedagoške, umetniške in strokovne dosežke Univerze v Ljubljani preteklih treh let. Razstava bo na ogled do 24. novembra, so sporočili z Univerze v Ljubljani.