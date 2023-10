Lavrov kritičen do ZDA zaradi odnosa do Severne Koreje

Pjongjang, 19. oktobra - Rusija je resno zaskrbljena zaradi nevarne politike ZDA do Severne Koreje, je danes ob zaključku dvodnevnega obiska v Pjongjangu dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Kritičen je bil tudi do krepitve vojaških dejavnosti v regiji in pozdravil krepitev odnosov med Severno Korejo in Rusijo.