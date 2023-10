Tokio, 19. oktobra - Tečaji delnic na azijskih borzah so se danes večinoma občutno znižali. Vlagatelji namreč ob krizi na Bližnjem vzhodu niso preveč pripravljeni na tvegane naložbe in se raje odločajo za varnejše investicije, kot so nakupi dolarjev in zlata, poročajo tuje tiskovne agencije.