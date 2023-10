V trebanjski samorastniški galeriji skupinska likovna razstava Začrtano

Trebnje, 19. oktobra - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem bodo drevi ob 18. uri odprli začasno skupinsko razstavo Začrtano, ki so jo posvetili raziskovanju medija in tehnike risbe. Predstavili bodo dela samorastniških in akademskih likovnikov, ki s samorastništvom čutijo določeno sorodnost, so v trebanjski galeriji pojasnili za STA.