Košarkarice iz Las Vegasa drugič zaporedoma prvakinje WNBA

New York, 19. oktobra - Košarkarice Las Vegas Aces so ubranile naslov v severnoameriški ligi WNBA. V finalni seriji so bile boljše od New York Liberty v zmagah s 3:1. Ekipa iz ameriške zvezne države Nevada je prva v zadnjih dvajsetih letih, ki je ubranila naslov v ligi WNBA, nazadnje je to uspelo zasedbi Los Angeles Sparks v sezonah 2001 in 2002.