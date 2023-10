Senatorji in rdeča krila v ligi NHL do zmag

Ottawa, 19. oktobra - Ekipi Ottawa Senators in Detroit Red Wings sta po porazih na začetku sezone severnoameriške hokejske lige NHL sta zdaj dobili zagon. Senatorji so na domačem ledu prišli do tretje zmage v sezoni, ko so se s 6:1 znesli nad Washington Capitals, rdeča krila so za prav tako tretji uspeh letos premagala Pittsburgh Penguins s 6:3.