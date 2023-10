Biden: Egipt bo dovolil dostop pomoči Palestincem v Gazi

New York, 19. oktobra - Ameriški predsednik Joe Biden je na poti domov iz Izraela sinoči novinarjem na letalu Air Force One povedal, da sta se z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem dogovorila, da bo Egipt dovolil vstop 20 tovornjakom s humanitarno pomočjo v Gazo. To je potem potrdila tudi egiptovska vlada, poroča AFP.