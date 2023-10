ZDA napovedale omilitev sankcij proti Venezueli

Washington, 19. oktobra - ZDA so v sredo napovedale, da bodo omilile nekatere sankcije proti Venezueli, potem ko sta tamkajšnja vlada in opozicija dosegli dogovor o izvedbi predsedniških volitev prihodnje leto. V Caracasu pa je v sredo pristalo letalo s 130 venezuelskimi migranti, ki so jih po nedavnem dogovoru obeh vlad izgnale ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.